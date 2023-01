Núcleo Bandeirante e Park Way ficam sem energia nesta terça-feira

A interrupção da energia elétrica será das 8h30 às 16h para possibilitar a poda de árvores nas duas regiões

Nesta terça-feira (3), locais no Park Way e no Núcleo Bandeirante ficarão sem energia, das 8h30 às 16h. O desligamento programado ocorrerá devido a poda de árvores nas localidades.

No Núcleo Bandeirante, as interrupções serão na BR-040, chácaras 2 e 85; Estrada Parque Vargem Bonita, Km 24; Colônia Agrícola Núcleo Bandeirante, chácara 6; DF-003, Km 24 e Trecho 1; e na Feira de Plantas, boxes 3 e 12.

Já no Park Way mais localidades ficarão sem luz. Serão afetados os seguintes endereços: SMPW, chácaras 2, 3 e Haras Sena; SMPW, Quadra 1, chácaras 29, 41, 59-D, 65, 97-C, lotes 48-A, 61-A e 74; SMPW, Quadra 6, Área Especial 1, conjuntos 1 e 2, Quadra 6; SMPW, Trecho 1, Área Especial 1, lote 60, chácaras 1, 2, 2-A, 3, 4, 6 a 11, 11-D, 12 a 15, 16-C, 16-E, 17-B, 18, 18-B, 19, 19-A, 19-B, 20, 21, 23, 23-C, 24, 26, 27, 27-A, 29 a 33, 36, 37-B, 38, 39, 39-A, 39-B, 39-C, 40, 41-A, 42, 46, 46-C, 46-D, 49, 50, 50-A, 50-B, 54, 56, 57, 57-B, 58, 59-B, 62, 65, 67-A, 68, 69, 70, 70-A, 70-B, 78, 90-B, 181, 183, 184, 187, 187-B, 187-C, 188, 188-A, 201, 201-A, 216, chácaras São João, São Marcos, lotes 2, 2-C, 8, 16, 18-B, 24-B, 36, 45, 49-A, 49-E, 50 ao 53, 55, 56-B, 56-R, 59, 59-C, 63, 64-A, 66, 70-B, 70-C, 71 e 73.

Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nestes casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Com informações da Agência Brasília.