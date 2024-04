Novos membros do conselho fiscal do IgesDF tomam posse

Na segunda-feira (15), os membros do novo conselho fiscal do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) tomaram posse. Tendo a função de fiscalizar, durante dois anos, as atividades do instituto, aprimorar o desempenho das ações e garantir a conformidade com os deveres legais e estatutários que regem a instituição.

O Conselho Fiscal do IgesDF será composto por Sara da Silva Meneses (titular da vaga indicada pelo Conselho de Saúde do Distrito Federal), Alexandra Tatiana Moreschi de Albuquerque (suplente da vaga indicada pelo Conselho de Saúde do Distrito Federal), Marineusa Aparecida Bueno (titular da vaga indicada pela Secretaria de Economia do DF), Maria de Souza Mito (suplente da vaga indicada pela Secretaria de Economia do DF), Kelly Francielly de Almeida Alves (titular da vaga indicada pela Secretaria de Saúde do DF) e Aloir Martins da Vitória Junior (suplente da vaga indicada pela Secretaria de Saúde do DF).

Segundo o diretor-presidente do IgesDF, Juracy Cavalcante Lacerda Jr., é um marco a formatação do conselho em razão da importância que o colegiado tem para o instituto, além de ser uma pendência que existia ao longo da existência do IgesDF. “É de extrema importância para nós e, sobretudo, para a gestão, que busca por excelência, transparência e boas práticas de governança”, afirma.

“Entendemos que, com o conselho fiscal ativo, certamente conseguiremos cada vez mais afirmar o nosso compromisso com a transparência, integridade e responsabilidade e prestação de contas para órgãos fiscalizadores, em todas as nossas atividades. Neste sentido, encorajamos a participação ativa de todos os membros do conselho fiscal para garantir que as decisões tomadas por este Instituto sejam sólidas e, sobretudo, em benefício da população do Distrito Federal”, reitera o diretor presidente.

O conselho fiscal

O conselho fiscal tem como principal função garantir que os responsáveis pela administração ajam dentro das regras legais e estatutárias, monitorando de perto as ações.

Regulamentado pelo Decreto 40.395, de 16 de janeiro de 2020, nos termos da lei 5.889, de 3 de julho de 2017, e pela lei 7.417, de 7 de fevereiro de 2024, regido pelo estatuto e por seus regulamentos relacionados. Compete aos conselheiros, fiscalizar a gestão orçamentária, contábil e patrimonial do IgesDF.

Após a posse dos novos conselheiros, o próximo passo será a escolha de um presidente para o conselho no dia 23 de abril. O mandato será de dois anos.

*Com informações da Agência Brasília.