Trecho em obras da Epig, sentido Taguatinga, ficará bloqueado no fim de semana

A Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), no trecho em direção à Estrada Parque Taguatinga (EPTG), ficará bloqueado neste sábado (20) e domingo (21), devido às obras realizadas no local. Serão dois pontos de interdição — um logo após a alça do viaduto que dá acesso ao Setor Policial Sul e outro depois da alça de acesso à Octogonal.

“Optamos por fazer a interdição completa desse trecho no fim de semana para causar o menor impacto possível. A previsão é que os serviços de concretagem da segunda faixa da via sejam concluídos até às 21h de domingo”, explica o secretário de Obras do Distrito Federal, Valter Casimiro.

Mudanças

Neste fim de semana, o trânsito na região vai funcionar da seguinte forma: o motorista que está na Epig e deseja acessar o Setor Policial Sul deve utilizar a alça do viaduto. Quem está na Epig, sentido Taguatinga, deve acessar obrigatoriamente a faixa reversa. Já o motorista que trafega no Setor Policial Sul deve usar a alça de acesso à Octogonal.

Aqueles que dirigem pela Epig rumo ao Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA) e à Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) precisarão acessar a via que dá acesso ao Terraço Shopping e seguir por dentro da Octogonal.

Novas alterações

A partie da segunda-feira (22), uma nova alteração no trânsito vai alcançar aqueles que trafegam pela Epig e desejam acessar a EPTG – o motorista contará com duas faixas trafegáveis, a reversa e a faixa mais à esquerda da via.

Já os motoristas que estão no Setor Policial Sul, sentido Taguatinga, seguirão com o acesso à via Epig impedido. Esses devem usar a alça de acesso à Octogonal de forma obrigatória. Isso porque o bloqueio logo após a alça deve perdurar pelos próximos 60 dias.

“A partir de segunda-feira serão duas faixas trafegáveis na Epig, sentido EPTG. Conforme a obra for avançando, trechos da via serão liberados para minimizar os transtornos”, esclarece Carlos Magno, engenheiro responsável pela obra.

Transporte coletivo

Este novo formato do trânsito no local impossibilita o embarque e desembarque de passageiros na parada de ônibus que fica próximo à passarela, na via externa da Octogonal.

Serão afetadas duas rotas de ônibus – todas as linhas que seguem da Epig para a EPTG e para a Epia, e aquelas que sobem do Setor Policial Sul em direção à EPTG e à Epia. Esses veículos deverão transitar obrigatoriamente pelas vias internas da Octogonal.

“Os passageiros que usam essas linhas devem realizar o embarque e o desembarque nas paradas de ônibus situadas na Octogonal”, esclarece o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Zeno Gonçalves.

*Com informações da Agência Brasília