Novo equipamento de segurança garante integridade do Sistema de Abastecimento de Água Norte

As obras de construção do Sistema de Abastecimento de Água Norte, realizadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF), alcançaram um marco importante, com o início da instalação do equipamento denominado “chaminé de equilíbrio” da Adutora de Taquari, no Lago Norte. A gigantesca estrutura é fundamental para manter o fornecimento de água a ser feito pela futura adutora, que, quando pronta, vai atender 355 mil pessoas que moram em sete setores habitacionais da região norte da capital.

A “chaminé de equilíbrio” do Taquari é uma torre feita de aço com 3,5 metros de diâmetro e 40 metros de altura, o equivalente a um prédio de 12 andares. No equipamento, a Caesb investiu mais de R$ 1 milhão. A chaminé é um equipamento de proteção da adutora para garantir que a distribuição da água não seja interrompida ou que o sistema venha a sofrer danos provocados por problemas externos ou internos.

Em caso de falta de energia, por exemplo, as máquinas que bombeiam água param de funcionar. A água que estava sendo bombeada para o sistema de distribuição passa a retornar à adutora. Aí entra em ação a “chaminé de equilíbrio”. A água que retornaria sobe pela torre, mantendo e equilibrando o fluxo de distribuição do sistema. Sem a chaminé, a pressão da água seria tão forte que poderia causar danos à tubulação.

Sistema Norte

O Sistema de Abastecimento Norte é um empreendimento de R$ 135 milhões, que vem sendo executado para levar água potável a 355 mil moradores de Sobradinho, Sobradinho II, Grande Colorado, Boa Vista, Taquari, Itapoã e Região dos Lagos.

O complexo está sendo construído em várias frentes de trabalho, que acontecem simultaneamente. Uma delas é a Adutora de Taquari, empreendimento de R$ 44 milhões a ser concluído ainda em 2024. Ao mesmo tempo, estão sendo construídos a Elevatória de Água Tratada Lago Norte e o Reservatório de Água Tratada Sobradinho.

A Elevatória do Lago Norte recebeu investimento de R$ 39,7 milhões. É composta por dois reservatórios metálicos com capacidade para armazenar 2 mil metros cúbicos de água, devendo ser concluída em janeiro de 2025. Já no Reservatório de Sobradinho a Caesb está investindo R$ 21,9 milhões. Serão dois reservatórios metálicos com capacidade para armazenar 8 milhões de litros de água. A previsão é que a obra seja entregue em janeiro de 2025.

Todas as obras do sistema estão gerando 500 empregos diretos e indiretos, segundo Luís Antônio Reis, presidente da Caesb. “Estamos investindo na expansão do fornecimento e na qualidade da água potável que levamos aos moradores da região Norte”, ressaltou Reis. “Ao mesmo tempo, estamos gerando centenas de empregos e renda, ajudando o mercado de trabalho e a economia do Distrito Federal”.

Com informações da Agência Brasília