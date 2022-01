Novo delegado assume combate à corrupção na PCDF

Atualmente, Dantas está lotado no Departamento de Inteligência, Tecnologia e Gestão da Informação (DGI) como assessor

A Delegacia de Repressão à Corrupção (DRCOR), unidade do Departamento de Combate à Corrução e ao Crime Organizado (DRCOR), agora será comandado pelo delegado Rogério Alves Dantas, que ocupará o lugar de Luiz Eduardo Mendes.

Atualmente, Dantas está lotado no Departamento de Inteligência, Tecnologia e Gestão da Informação (DGI) como assessor. A nomeação deve ocorrer nos próximos dias.

O novo chefe entrou na corporação em 2006, passando pela 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) e se tornando delegado-chefe adjunto das 23ª DP (P Sul), 2ª DP (Asa Norte) e 5ª DP (área central). Dantas também foi por quatro anos diretor da Divisão de Inteligência da PCDF (Dipo).

Mendes entrou no cargo no fim do ano passado, ocupando a cadeira após a saída de Wenderson Teles, que foi nomeado secretário de Administração Penitenciária (Seape). A ocupação de Luiz Mendes era temporária, já que ele já exercia cargo de delegado-chefe adjunto da unidade desde 2021.