Divulgada data para credenciamento de empresas de vistoria

A solicitação poderá ser feita no período de 1° de março a 30 de abril

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) divulgou, nesta segunda-feira (31), o período de 1° de março a 30 de abril como data do credenciamento anual de empresas de vistoria.

O credenciamento deverá ser solicitado por meio da apresentação de Carta de Intenção para Habilitação, direcionada ao diretor-geral do Detran. A documentação pode ser entregue, das 8h às 12h, no Núcleo de Protocolo, situado no edifício-sede do Detran. Para informações, os interessados podem entrar em contato com o Núcleo de Credenciamento de Veículos, pelo e-mail [email protected].

Atualmente, o Distrito Federal tem 52 empresas credenciadas de vistoria (ECVs). A lista completa está disponível no site do Detran.

Com informações da Agência Brasília