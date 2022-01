Aeronave cai na Fazenda Piquet, no Jardim Botânico

De acordo com a CBMDF, uma mulher e um bebê que estavam na aeronave, foram para uma unidade de saúde, mas apenas por precaução

Juliana Pimentel

Uma aeronave caiu no condomínio Solar de Brasília, na manhã desta segunda-feira (31). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal CBMDF), havia cinco pessoas na aeronave incluindo o piloto, mas ninguém ficou ferido.

Uma mulher e um bebê que estavam na aeronave, foram para uma unidade de saúde, mas apenas por precaução.

