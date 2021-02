Novidade na linha 3210 que atende a Ponte Alta

Aos sábados e domingos haverá partidas às 6h20, 12h, 13h40 e 17h20

A linha de ônibus 3210, que vai do Terminal Central do Gama até a Ponte Alta, terá percurso ampliado e viagens aos finais de semana. As novidades começam a valer a partir de segunda-feira, 22.

A linha circular 3210 continuará com a mesma tabela horária de segunda a sexta, não havendo qualquer alteração nos dias úteis. A novidade é que a linha passará a ter viagens no fim de semana, a pedido dos próprios usuários.

Assim, aos sábados e domingos haverá partidas às 6h20, 12h, 13h40 e 17h20. Os horários correspondem à saída do veículo no Terminal Gama Centro.

Outra importante alteração é a ampliação do percurso. A linha 3210 terá um acréscimo de 3,7 quilômetros e passará a circular também pelas vias: Avenida Buritis, Alameda dos Ipês e Avenida das Palmeiras.

O usuário deve estar atento aos locais de embarque na Avenida São Francisco, no trecho entre a Avenida Buritis e a Alameda dos Ipês. Nesse trecho apenas, o ônibus irá trafegar no sentido contrário ao de costume, passando o embarque para o outro lado da via.

As informações são da Agência Brasília