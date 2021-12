Novembro tem o menor registro de mortes por covid do ano no Entorno e no Centro-Oeste

Na região Centro-Oeste, foram registrados 581 novos óbitos durante o mês, o menor número desde maio de 2020

Mônica Prado e Deiverson Almeida

(Jornal de Brasília / Agência de Notícias UniCEUB)

O número de vidas perdidas foi o menor do ano tanto no Entorno quanto na região Centro-Oeste. Os 20 municípios do Entorno do Distrito Federal registraram, em novembro, 51 novos casos de óbitos, número menor que o registrado em novembro do ano passado, quando 58 pessoas perderam a vida para a covid-19.

Na região Centro-Oeste, foram registrados 581 novos óbitos durante o mês, o menor número desde maio de 2020, quando foram registrados 296 óbitos. Além disso, a redução, quando comparada ao mês de outubro deste ano, é bastante significativa: foram 1.327 novos óbitos em outubro, contra os 581 registrados em novembro, o que representa uma redução de aproximadamente 56,22%. Os dados são da Plataforma Estatística JF Salvando Todos.

Os gráficos ilustram a queda no número de óbitos em novembro de 2021, tanto no Entorno (gráfico 1) como na região Centro-Oeste (gráfico 2), em comparação aos demais meses desde o início da pandemia.

Casos novos de óbitos por mês no Entorno do DF Foto: JF Salvando Todos

Casos novos de óbitos por mês no Entorno do DF Foto: JF Salvando Todos

Transmissão do vírus continua acima do recomendado pela OMS

Ainda que a redução de casos de mortes esteja acontecendo por conta, principalmente, da cobertura vacinal da população, a transmissão do vírus da covid-19 ainda persiste. O Número de Reprodução Efeito (Rt) está oscilando tanto no Entorno quanto na região Centro-Oeste. No Entorno, no dia 25 de novembro, o valor do Rt era de 1.07, sendo que o pico, nessas duas últimas semanas, foi de 1.09, em 1º de dezembro, e o valor registrado, no dia 6 de dezembro, foi de 0.72. No Centro-Oeste, o Rt, apesar de se encontrar abaixo de 1 (0,74 no dia 6 de dezembro), flutuou durante as duas últimas semanas, inclusive com picos acima de 1.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Rt deve estar abaixo de 1, persistentemente, por duas semanas para que se possa considerar a pandemia controlada, pois a transmissão do vírus se reduz. Rt igual a 1 significa que 100 pessoas estão transmitindo o vírus da covid-19 para outras 100 pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Entorno tem 122 mil 494 casos confirmados desde o início da pandemia, em março de 2020, e 2 mil e 835 vidas perdidas, e a região Centro-Oeste registra 2 milhões 389 mil 558 casos confirmados e 59 mil 86 óbitos. A taxa de letalidade do Entorno é de 2.31%, no dia 7 de dezembro, abaixo do da região Centro-Oeste que é de 2.47%.