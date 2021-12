Previsão para o fim de semana é de chuva

Céu deve se manter nublado, com chuviscos no sábado e pancadas de chuva no domingo

O fim de semana no Distrito Federal deve ser de chuva e céu fechado. A chance de chover no sábado (11) e no domingo (12) é de 80% aponta, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta sexta (10), a manhã deve ser de muitas nuvens, mas sem chuva; à tarde e à noite, haverá pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 17ºC, e a máxima, de 28ºC. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 95%. Já no sábado (11), o céu permanece coberto o dia inteiro, mas apenas com chuvisco, prevê o Inmet. A temperatura deve ser similar à de sexta. Já a umidade mínima será de 50%. No domingo, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas. A umidade relativa do ar se mantém a mesma, mas a temperatura cai levemente — máxima de 26ºC.