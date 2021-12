Distritais votam o Pró-Economia II

Foram aprovadas 16 de 34 medidas parte do programa do GDF; o restante será votado na última semana legislativa do ano

Luciana Costa

Próximo da data do recesso legislativo, os deputados iniciaram as votações do pacote de medidas econômicas em sessão ordinária. As isenções e reduções de impostos não encontraram dificuldades para aprovação por parte dos parlamentares, os quais ressaltaram a importância da iniciativa em benefício à população brasiliense.

O Governo do Distrito Federal lançou o Pró-Economia com 34 medidas que visam estímulo à economia da capital em novembro deste 2021. As 16 medidas avaliadas pelo Legislativo ontem abordavam a isenção ou redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) na comercialização de determina dos produtos, como remédios, absorventes e óleos lubrificantes a base de biodiesel.

Na área de serviços, os votos foram favoráveis à concessão de isenção do imposto para o fomento à energia renovável. Um dos destaques foi a aprovação da concessão de isenção do ICMS nas operações internas com produtos vegetais destinados à produção de biodiesel. Tal medida serve para estimular a economia verde.

Dentre as medidas, a CLDF aprova a concessão de isenção de pagamento dos medicamentos destinados ao Atrofia Muscular Espinal (AME), para portadores do vírus HIV – Aids e para o tratamento de câncer. Nesta área, o transporte interestadual de oxigênio medicinal também recebeu isenção, assim estão isentas as operações com equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde. Os projetos referentes à pandemia da Covid-19 foram adiados para a próxima sessão deliberativa.

Para o Jornal de Brasília, o secretário de Economia do Distrito Federal, André Clemente, afirmou que “a velocidade imprimida pela CLDF Na aprovação de importantes projetos para o setor econômico e população do Distrito Federal mostra a seriedade e compromisso do legislativo local com a melhoria do ambiente econômico e com a vida das pessoas”.

O Pró-Economia II tem como principal medida o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis 2021). A discussão acerca do Refis 2021 em âmbito distrital está previsto para votação na próxima terça-feira (14). O programa de refinanciamento do GDF foi elaborado com a expectativa de receita em R$ 377 milhões, com adesão estimada em R$ 1.496.000.000, e promete conceder até 50% de desconto no pagamento das dívidas de pessoas físicas e jurídicas.

Deputados da base e oposição discutem sobre puxadinhos em 1º turno

O QUE A LEI DIZ: É permitido ocupar somente o térreo com mesas e cadeiras removíveis, colocadas até às marquises posteriores e laterais dos blocos originais, em largura máxima de 2 metros paralela às laterais. Para além do espaço destinado à marquise original, é permitido ocupar até 5 metros voltados para a lateral leste ou oeste, garantindo a passagem livre para pedestres.

De autoria do Governo do Distrito Federal, o Projeto de Lei Complementar, nº 88 de 2021, transformou-se em uma colcha de retalhos pela inclusão de 18 emendas, das quais 5 já foram rejeitadas. Previamente aprovadas, as 13 emendas restantes foram o foco do debate da sessão devido à possibilidade de veto por parte do Executivo.

A oposição rebateu as emendas incluídas tardiamente pelos deputados da base do Governo, referindo-se a Emenda de nº18 protocolada pela deputada Júlia Lucy (Novo). Em sua fala, ela defendeu-se e afirmou que o projeto não atende às necessidades dos comerciantes. O deputado do PT, Chico Vigilante, respondeu que “o Legislativo não pode vender fantasias para as pessoas”.

“É a terceira ou quarta vez que nós votávamos a lei de puxadinhos, eu preferi levantar a questão para votar o texto original do governo, porque uma série de emendas que seguravam o projeto. Certamente, o Ministério Público questionaria e derrubaria na Justiça do DF, caso fosse sancionado as emendas”, declarou Chico ao posicionar a respeito.

Em sessão no Plenário, o presidente da Casa, Rafael Prudente (MDB), decidiu pela votação apenas do texto original enviado pelo GDF, sem inclusão das mudanças feitas pela base. Para a próxima semana, em segundo turno, as emendas serão analisadas minuciosamente pelos parlamentares.