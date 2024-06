Novacap recolhe 15 toneladas de donativos para campanha do GDF

Roupas, alimentos, água, produtos de higiene, ração para animais e roupas de frio. Esses foram alguns dos produtos recebidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) durante a campanha de arrecadação da Chefia-Executiva de Políticas Sociais do Governo do Distrito Federal (GDF), Brasília pelo Sul. No total, a empresa chegou a 15 toneladas de donativos.

“Esse material é fruto da sensibilização dos colaboradores e de toda a sociedade de Brasília. As pessoas mostraram que estão sempre prontas para ajudar quando alguém precisar”, destacou o presidente da Novacap, Fernando Leite, referindo-se à crise climática enfrentada pela população do Rio Grande do Sul.

“O DF se mobilizou, o Brasil está mobilizado, seja para aqueles que foram afetados pelas enchentes no Sul, seja para quem precisa nas áreas mais vulneráveis. Tivemos apoio de toda a sociedade civil fazendo o máximo por uma causa tão justa”, ressalta a primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha.

Quatro carretas carregadas com os donativos saíram da companhia na manhã desta segunda-feira (10) para o Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF). Parte desse material nem chegou a ser descarregada no ginásio, onde estão sendo armazenadas as doações. Os donativos foram diretamente para um caminhão maior, que se preparava para seguir rumo ao Rio Grande do Sul.

O Comitê de Emergência Brasília pelo Sul foi instituído pelo governador Ibaneis Rocha em 7 de maio, com o objetivo de arrecadar doações destinadas às vítimas das enchentes que desde abril atingem o Rio Grande do Sul. O comitê é composto por 22 órgãos e diversas entidades da sociedade civil organizada, sendo coordenado pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais do Gabinete do Governador e com ações lideradas pela primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha.

*Com informações da Agência Brasília