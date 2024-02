Novacap oferece curso de alfabetização e educação de jovens e adultos

As aulas ocorrem até duas vezes por semana durante 18 meses, sendo 20% presenciais e 80% em formato de educação a distância

Uma iniciativa da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), por meio do projeto Saber sem Idade, oferece cursos de alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (EJA), adaptados para atender às necessidades de cada participante.

As aulas ocorrem até duas vezes por semana durante 18 meses, sendo 20% presenciais e 80% em formato de educação a distância. O curso é gratuito para todos os colaboradores, incluindo empregados, familiares, terceirizados e afins, e obedece à grade curricular dos níveis de educação básica do Brasil: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências da tecnologia.

Há 43 anos, o motorista José Divino da Paixão, 69, tem um sonho: formar-se em direito e tornar-se advogado. Na manhã desta terça-feira (27), ele deu o primeiro passo: foi um dos 37 trabalhadores da empresa que retomaram os estudos por meio do projeto.

“A maior felicidade da minha vida é aprender. Eu precisei me afastar dos estudos há muitos anos, mas nunca parei de tentar saber sobre tudo. Agora, é minha chance de ter um documento formalizando isso para que eu possa voar mais alto”, comemorou José Divino.

Entre os estudantes, ainda há dez analfabetos e a maioria com formação básica mínima (série iniciais). “A Novacap está em uma caminhada para se transformar na principal empresa pública de infraestrutura do Brasil. Estamos investindo em modernização e avanços tecnológicos. Porém, nada disso adianta se não investirmos na capacitação e qualificação de nosso pessoal. Nada supera o valor de uma equipe de trabalho com conhecimento”, enfatiza o presidente da companhia, Fernando Leite.

Escola Corporativa

Lançada no fim do ano passado, a Escola Corporativa da Novacap é um programa da companhia que promove qualificações e capacitações para os empregados da empresa. A iniciativa é fruto de uma parceria com o Sistema Social da Indústria (Sesi), e tem com o objetivo incentivar os colaboradores a continuarem estudando.

“Fizemos um levantamento das necessidades e das competências que os funcionários precisam e, com base nisso, vamos estruturar futuros projetos”, explica a coordenadora da Escola Corporativa, Kamila Ferreira.

A próxima etapa é a implantação do projeto Semeando o Saber. Essa iniciativa vai buscar, dentro da própria Novacap, pessoas com talentos ou conhecimentos específicos que se interessem em compartilhar essas técnicas.

*Com informações da Agência Brasília