Patrimônio da previdência dos servidores do DF cresce R$ 1,2 bilhão em 2023

O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF) registrou em 2023 um ganho expressivo na sua carteira de investimentos: mais de R$ 1,2 bilhão de aumento em seu patrimônio sob gestão. Em 2022, o total da carteira era de aproximadamente R$ 6,10 bilhões, e em 12 meses subiu para R$ 7,37 bilhões.

O patrimônio do Fundo Capitalizado (FC) passou de R$ 474 milhões em janeiro de 2023 para cerca de R$ 831 milhões em dezembro do mesmo ano, com uma rentabilidade acumulada de 11,56%, bem acima da meta de 7,63%.

No mesmo período, o patrimônio financeiro do Fundo Solidário Garantidor (FSG) subiu de R$ 3,63 bilhões para R$ 4,28 bilhões, com rentabilidade acumulada de 13,21%, acima da meta de 5,70%.

Em todos os fundos, somando também o Fundo Financeiro e a Taxa de Administração, a rentabilidade total em 2023 foi de R$ 592,84 milhões. O patrimônio cresce mais que a rentabilidade devido aos aportes dos recursos dos servidores, especialmente no Fundo Capitalizado.

Os bons resultados obtidos em 2023 “vão garantir um futuro seguro para os mais de 70 mil beneficiários, entre aposentados e pensionistas e também para os próximos segurados”, destaca a diretora-presidente do Iprev-DF, Raquel Galvão.

Segundo ela, essas são as melhores performances já registradas historicamente em ambos os fundos geridos pelo Iprev-DF. “Esse é o resultado de uma política transparente e responsável de investimentos, levando em conta a alocação de recursos, a observância das melhores práticas e a aderência à política estabelecida por nossos conselhos”, afirma.

Raquel acrescenta que esse ganho dos fundos geridos pelo instituto significa muito para o Governo do Distrito Federal (GDF), para os servidores aposentados e da ativa e também para toda a população do DF.

E, para 2024, a perspectiva é otimista. “A melhoria da economia brasileira permitirá melhores resultados dos fundos de investimentos, com apoio da gestão qualificada e transparente dos recursos”, destaca o diretor de Investimentos do Iprev-DF, Thiago Mendes Rodrigues.

*Com informações do Iprev-DF

Informações são da Agência Brasília