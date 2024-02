Após colisão, carro derruba poste entre a L3 e a L4 Norte, no Plano Piloto-DF

O fato ocorreu na via que liga a Universidade de Brasília -(UNB) ao Iate Clube de Brasília, Asa Norte

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência às 10h00 (27/02/24) empenhando 02 (duas) viaturas.

No local do acidente, a equipe de socorro se deparou com o Ford Fiesta, de cor branca, que havia acabado de colidir e derrubar um poste de energia elétrica. Apesar do forte impacto, o condutor do automóvel não apresentava ferimentos, não sendo necessário seu transporte para o hospital. Os bombeiros isolaram o local, gerenciaram possíveis riscos e acionaram a Neoenergia para as providências cabíveis.

A PMDF foi acionada para o local.