Novacap divulga ações e promove solidariedade em estande na AgroBrasília

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) está com um estande na AgroBrasília 2025, de 20 e 24 de maio. Esta é uma oportunidade para conhecer alguns dos serviços da empresa em todo o Distrito Federal, como pavimentação de vias, manutenção das áreas verdes, drenagem urbana, edificações e muito mais.

“Participar da AgroBrasília é uma forma estratégica de aproximar a Novacap do setor produtivo e da população do DF rural e urbano. É nesse espaço de troca que podemos ouvir as demandas, apresentar soluções técnicas e reforçar o papel da companhia no desenvolvimento sustentável das regiões. Estamos aqui para construir conexões e mostrar que a infraestrutura pública pode — e deve — caminhar lado a lado com a inovação e o cuidado com as pessoas”, ressaltou o diretor de Cidades da Novacap, Raimundo Silva.

E a solidariedade também marca presença. Quem visitar o estande e doar uma roupa de frio ou cobertor leva para casa uma muda de planta. A arrecadação vai para a campanha Agasalho Solidário, idealizada pela primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha. A ação busca reforçar o apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Durante o evento, técnicos e colaboradores estarão disponíveis para apresentar projetos, tirar dúvidas e mostrar como a atuação da companhia impacta positivamente o dia a dia dos cidadãos.

“A equipe foi atenciosa, explicou tudo com clareza. É muito bom ver uma empresa pública tão próxima da comunidade e engajada em iniciativas que fazem a diferença. Parabéns pela iniciativa e pelo trabalho que vem sendo feito no DF”, afirmou João Batista, morador de São Sebastião.

Ao visitar o espaço, o cidadão conhece um pouco da história da companhia e sua estreita ligação com Brasília e todo o DF ao longo de quase 70 anos. “A Novacap se consolida ano após ano como uma referência em infraestrutura e desenvolvimento urbano, sempre com foco na melhoria da qualidade de vida da população”, enfatizou o presidente da empresa pública, Fernando Leite.

Realizada pela Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF), a Feira AgroBrasília 2025 ocorre entre os dias 20 e 24 de maio, com entrada gratuita, das 8h30 às 18h, no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci (localizado na BR 251 km 5 – PAD-DF, Brasília, Distrito Federal). Confira aqui a programação do evento.

*Com informações da Novacap