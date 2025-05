Diretoria de Educação do Detran-DF tem novo endereço

A Diretoria de Educação do Departamento de Trânsito do Distrito Federal agora funciona nos 1º e 2º andares da nova unidade da autarquia, localizada na 913 Sul, pois o antigo prédio – da 906 Sul – passará por reformas. O novo espaço é mais moderno, com salas de aula bem equipadas, elevador e amplo estacionamento.

“Com a reforma, será possível atendermos os cidadãos que realizam cursos e provas na Escola Pública de Trânsito com mais comodidade, acessibilidade e qualidade”, destaca a diretora de Educação, Ana Maria Moreira.

O atendimento ao público para marcação de aulas e provas e o serviço de biometria já estão sendo oferecidos na nova unidade desde sexta-feira (16). A parte administrativa da diretoria também já está instalada no novo prédio.

As aulas e provas também já estão acontecendo no novo endereço, exceto as do curso de Mecânica para Mulheres, que possui uma sala temática (oficina) cujos equipamentos ainda continuam no prédio da 906 Sul.

Acessibilidade

O serviço de biometria está sendo oferecido no térreo. A Escola Pública de Trânsito (EPT) e o Núcleo de Formação de Condutores (Nufor) – com o serviço de atendimento ao público e as salas de aula e aplicação de provas – estão instalados no 1º andar. Já a Diretoria de Educação (Direduc) e a Gerência de Ações Educativas de Trânsito (Gerat) ocupam o 2º andar.

O novo prédio possui três elevadores, que facilitam muito o acesso a pessoas com dificuldade de locomoção, e um estacionamento público bem maior que o da antiga unidade.

*Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)