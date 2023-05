Nova subestação do Hospital de Planaltina tem investimento de R$ 1,3 milhão

Capacidade de abastecimento da unidade de saúde será ampliada em 50%; equipamentos são testados

O Hospital Regional de Planaltina (HRP) receberá uma vona subestação de energia elétrica. A construção que vai aumentar 50% a capacidade de abastecimento elétrico da unidade de saúde já começou. O investimento total é de R$ 1.391.802,57.

‌O diretor de Edificações da Novacap, Rubens de Oliveira, explica que a intervenção dará fim a problemas de queda de energia e curtos-circuitos, já registrados no local. As instalações atuais, afirma ele, são “muito antigas e não comportam a demanda do hospital”. A subestação atual será demolida quando a nova estiver pronta. Atualmente, estão sendo feitos os serviços de alvenaria e a testagem dos equipamentos de fornecimento de energia.

‌O espaço receberá transformadores, quadros elétricos e demais equipamentos necessários para o funcionamento. Serão dois transformadores a seco de 500 kVA, totalizando 1000 kVA, assim como dois novos grupos geradores de 300 kVA cada.

“A nova subestação possibilitará o pleno funcionamento da estrutura atual do hospital, bem como sua ampliação com o bloco auxiliar, que terá UTI e centro cirúrgico, e ainda possibilitará aquisição de novos equipamentos hospitalares que precisam de energia”, acrescenta o gestor.

Com informações da Agência Brasília