Nova sede do 14º Batalhão da PM é entregue

Erguido no mesmo terreno em que está o antigo, o novo ponto de trabalho da PM oferece a estrutura adequada para a promoção da segurança da população atendida

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), entregou, nesta sexta-feira (15), a nova sede do 14º Batalhão da Polícia Militar (14ºBPM). O aporte na obra foi de R$ 8 milhões, recursos provenientes do Governo do Distrito Federal (GDF) e do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF).

Erguido no mesmo terreno em que está o antigo, o novo ponto de trabalho da PM oferece a estrutura adequada para a promoção da segurança da população atendida, estimada em 200 mil habitantes. São 2 mil m² de área construída conforme os padrões da corporação brasiliense, contando com alojamentos, vestiários, banheiros, refeitório, sala de liberação — em que são passadas instruções aos policiais —, sala de monitoramento, depósito, guarita, garagem, estacionamento, heliponto e salas administrativas. Todas as salas contam com ar-condicionado, e a guarita é composta por alojamento e escritório — ambos climatizados — e revestida por vidro blindado.

“A construção desse batalhão é um sonho, estive aqui para lançar a pedra fundamental. Essa entrega alegra por saber a importância de Planaltina para a história do DF”, disse o governador Ibaneis Rocha.

Já o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, pontuou que o trabalho das forças de segurança na redução dos índices de criminalidade ganha um reforço com a entrega do batalhão. “Tivemos a redução de 19% nos homicídios e 33% no número de roubos aqui em Planaltina. Esse batalhão é um belo legado para Planaltina e para a PMDF. Essa obra é merecida pela população da região administrativa mais antiga do DF e pela PMDF”, destacou.

Na avaliação do sargento do 14º BPM Kleber Figueiredo, o batalhão está prontamente preparado para o exercício policial, diferentemente do antigo, que já não comportava os serviços operacionais e administrativos dos agentes. “Essa entrega era aguardada há muitos anos. É uma sede nova, que dá dignidade ao policial e condições de trabalho. Lá no antigo prédio tínhamos o espaço bastante reduzido, era apertado, não tinha sala para todo mundo e hoje é diferente. Temos salas para todos os policiais, móveis e computadores novos”, avaliou. O antigo edifício foi construído há mais de três décadas e, futuramente, deve ser transformado em local de treinamento dos militares.

Morador de Planaltina desde que nasceu, o farmacêutico Jaime Gomes Ferreira, 66, celebrou a entrega da nova sede do batalhão. Ele afirmou que a estrutura é uma forma de aumentar a segurança na região. “A gente vê no dia a dia a população mais confiante, andando com mais segurança nas ruas, e tudo isso é reflexo da atuação dos policiais do batalhão”, pontuou.

O feirante José Maria de Faria, 65, também reconheceu a importância da estrutura para a atuação das forças policiais. “O antigo batalhão estava muito precário. Já fui muitas vezes lá e sempre me surpreendia em como poderiam estar trabalhando em um lugar daquele”, indagou o comerciante. “Agora, está uma obra de primeira mundo, um local confortável”, avaliou.

Destaques

Com a criação da nova sede, o batalhão foi agraciado com mais tecnologia. A sala de monitoramento ganhou quatro monitores utilizados para transmitir imagens em tempo real de pontos estratégicos da cidade. Além disso, foram instaladas novas câmeras de circuito de segurança nas áreas internas da sede.

Houve também investimento na parte de sustentabilidade e acessibilidade do edifício. Por meio de um reservatório com capacidade para seis mil litros instalado no quartel, será possível fazer o aproveitamento de águas pluviais em serviços relacionados, por exemplo, à jardinagem e à limpeza das viaturas. Para o público com deficiência (PcD), foram criados banheiros exclusivos e instaladas rampas de acesso e piso tátil.

As informações são da Agência Brasília