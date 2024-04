Nova portaria institui Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde

A Portaria nº 163 de 24 de abril de 2024, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de quinta-feira (25), institui o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs-DF), no âmbito do Distrito Federal. O documento define as competências e o funcionamento do novo espaço.

Apesar de ter sido criado em 2007 como Núcleo de Respostas Rápidas, o serviço não existia formalmente na estrutura administrativa da Secretaria de Saúde (SES-DF). Agora, com a publicação, o Cievs se consolida como serviço de inteligência epidemiológica, informação e ação em saúde pública. “O intuito é evitar ou mitigar o surgimento de eventos que coloquem em risco a população”, explica a gerente do centro, Priscilleyne Ouverney Reis.

Competências

Os Cievs’s compõem a Rede Nacional de Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública, que identificam emergências por meio de notificações via telefone e email.

Conforme a portaria, estão entre as competências do centro desenvolver ações estratégicas para detecção, verificação, monitoramento e aperfeiçoamento de respostas às emergências de saúde pública no âmbito do DF. Para tanto, o centro articula com as áreas técnicas recebimento de notificações e orientações para profissionais de saúde quanto às condutas relativas às doenças, agravos e eventos.

Com informações da Agência Brasília