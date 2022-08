Nova onda de frio chega ao Brasil nos próximos dias

Em Brasília, o tempo seco seguirá presente, sem previsão de chuva para os próximos 15 dias. O frio chega no final da próxima semana

Entramos no último mês de inverno, e agosto terá mais uma frente fria antes de acabar. Em Brasília, o tempo seco seguirá presente, sem previsão de chuva para os próximos 15 dias. A partir do dia 30, especialistas alertam para uma mudança brusca de temperatura, que começará a cair, chegando a 11ºC de mínima na quinta-feira (1).

Com o frio e a seca, é importante manter os cuidados com a saúde, como por exemplo, beber muita água. Com a umidade baixa, os poluentes se acumulam na atmosfera, prejudicando a respiração.

Na região Sul do Brasil, a temperatura começa a cair na segunda-feira, e pode chegar a nevar serras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A partir de segunda-feira, a chuva vai aparecer junto com ventos fortes, mas não há previsão de um novo ciclone como o que atingiu o Sul no dia 10 deste mês. A precipitação também deve chegar ao Sudeste a partir de segunda-feira.