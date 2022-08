Profissionais da saúde alertam para os perigos do período da seca

Não há previsão de chuva em Brasília para os próximos dias, então confira dicas de como amenizar os efeitos da seca e ter uma vida melhor

Não é novidade para os brasilienses que os meses de agosto e setembro são marcados por dias de intenso calor e baixa umidade. Por isso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para este período. Durante toda a semana, o índice de umidade da capital federal estará entre 20% e 30%.

Segundo a médica otorrinolaringologista da OtorrinoDF, Manuela Dowsley, é muito comum o surgimento de quadros alérgicos como rinite e gripe nessa época do ano. “As vias aéreas como nariz, laringe e pulmões ficam mais suscetíveis às alterações climáticas. A falta de umidade deixa nosso organismo mais propício ao desenvolvimento de infecções virais e bacterianas”, ressaltou a médica.

Beber água é a ação mais lógica para evitar a desidratação nesse período. Mas existem diversos alimentos que também ajudam o nosso organismo a se hidratar, como informa a nutricionista Carolina Rosa Siqueira. “Alimentos como a melancia, o melão, pepino e tomate são ricos em água e podem ser uma ótima opção para o cardápio nessa época do ano”, revelou.

Além disso, a nutricionista também lembrou da importância de manter a pele hidratada: “certos alimentos contém vitaminas que ajudam muito a nossa pele, principalmente nessa época do ano, melhorando a questão da elasticidade e da firmeza, como acontece, por exemplo, com as oleaginosas, que são ricas em vitamina E e selênio, que ajudam a evitar o envelhecimento precoce da pele.”

Ambas as profissionais da saúde falaram sobre os cuidados quanto à prática de atividades físicas nesse perído, exaltando a importância de evitar exercícios nos horários mais quentes do dia. Carolina ressaltou que a falta de umidade pode causar indisposição, cansaço, fadiga e dores de cabeça.

Previsão do tempo

Para os próximos dias, poucas mudanças poderão ser percebidas em Brasília. O clima seguirá quente e seco, como acontece em agosto. Nessa semana, a temperatura média mínima será de 15ºC, enquanto a máxima será de 30ºC.

Na próxima semana, o frio pela manhã volta a aparecer, com mínimas de 12ºC, enquanto a máxima ficará, em média, a 25ºC. Não há previsão de chuva para os próximos dias.