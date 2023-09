Nova linha de ônibus beneficiará moradores de Sobradinho

Nesta segunda-feira (18), a linha 505.9 começará a circular, e a 062.9 terá trajeto alterado

Duas alterações que vão melhorar o acesso ao transporte público dos moradores de Sobradinho e Sobradinho II começam a vigorar nesta segunda-feira (18). A linha circular 505.9, que faz a rota entre Sobradinho e Sobradinho II, Buritizinho, Vila Rabelo e Grande Colorado, fará duas viagens diárias de segunda a sexta-feira. Os veículos sairão do Terminal de Sobradinho às 6h40 e às 16h35.

A outra mudança se refere ao itinerário da linha 062.9, que faz o trajeto circular entre Sobradinho e Sobradinho II e a Vila Rabelo. Os ônibus passarão, na ida e na volta, pela Entrequadra 6/8. Atualmente, a ida é feita pela Entrequadra 6/8 e a volta, pela 6/4. Não haverá alteração nos horários de circulação da linha.

As solicitações de mudanças nos serviços de transporte partiram da Administração de Sobradinho II. “O administrador regional entrou em contato com a Semob [Secretaria de Transporte e Mobilidade] ressaltando a relevância das novas implementações solicitadas pelos moradores da região, e nós prontamente atendemos”, explica o subsecretário de Operações da pasta, Márcio Antônio de Jesus.

As duas linhas são da concessionária Piracicabana, com tarifa de R$ 2,70. Ambas têm circulação em dias úteis – a 062.9, com 13 viagens diárias, e a 505.9, com duas. A rota completa e os horários das linhas poderão ser acessados por meio do site DF no Ponto a partir do início da operação dos serviços.

Com informações da Agência Brasília