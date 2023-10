Nova linha de ônibus atenderá o Itapoã Parque

A partir de segunda-feira (9), a 764.1 fará ligação direta com a Rodoviária do Plano Piloto

A partir de segunda-feira (9), os moradores da região administrativa do Itapoã terão mais uma opção de transporte coletivo, com a criação da linha 764.1. O novo serviço fará a ligação direta do Itapoã Parque com a Rodoviária do Plano Piloto, via Ponte JK, e será mais uma opção para os deslocamentos diários dos usuários do transporte coletivo.

“Com a chegada de novos veículos ao sistema, foi possível criar essa linha, que é um pedido da população do Itapoã Parque”, afirma o subsecretário de Operações da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), Márcio Antônio de Jesus.

Os passageiros da região também têm a possibilidade de utilizar as linhas circulares/alimentadoras e fazer a integração no Terminal do Paranoá, de onde se pode acessar toda a rede de ônibus que atende a cidade. As linhas 784.3 (Itapoã / Itapoã Parque / Paranoá) e 784.5 (Itapoã / Itapoã Parque / Terminal do Paranoá) são opções de ligação que oferecem, juntas, 51 viagens diárias.

A linha 764.1 fará quatro viagens diárias de segunda a sexta-feira. As saídas do Itapoã serão às 6h e às 6h30. Já na volta, as partidas da Rodoviária do Plano Piloto serão às 17h30 e às 18h. A operação será feita pela empresa Pioneira, com tarifa de R$ 3,80. O mapa do trajeto e demais informações sobre a linha poderão ser acessados por meio do site dfnoponto.df.gov.br a partir de segunda-feira (9).

Serviço

Nova linha 764.1

→ Rota: Itapoã (Itapoã Parque) /Rodoviária do Plano Piloto (via Ponte JK)

→ Horários saindo do Itapoã: 6h e 6h30

→ Horários saindo da Rodoviária do Plano Piloto: 17h30 e 18h

→ Tarifa: R$ 3,80

→ Empresa: Pioneira.

