Nota Legal sorteia R$ 3 mi nesta terça-feira (28)

O Governo do Distrito Federal (GDF) irá realizar, nesta terça-feira (28), o primeiro sorteio do Nota Legal de 2022, que distribuirá R$ 3 milhões em prêmios.

No total, 51.335.194 bilhetes estão concorrendo, o que representa um aumento de 6,28% ao sorteio do ano passado.

Segundo a Secretaria de Economia, 905.758 pessoas estão aptas a participar do sorteio, onde serão distribuídos mais de 12 mil prêmios em valores que variam entre R$ 100 e R$ 500 mil.

Essas pessoas são as que se cadastraram no site do programa e que não têm débitos em aberto com a Receita do DF. Sendo assim, cada compra feita com o CPF vale um bilhete para concorrer.

As notas que serão sorteadas são aquelas que foram geradas entre 1º de maio de 2021 e 31 de outubro de 2021.

Os prêmios são divididos da seguinte forma:

1 prêmio de R$ 500 mil;

2 prêmios de R$ 200 mil;

3 prêmios de R$ 100 mil;

4 prêmios de R$ 50 mil;

10 prêmios de R$ 10 mil;

30 prêmios de R$ 5 mil;

50 prêmios de R$ 1 mil;

500 prêmios de R$ 200;

12 mil prêmios de R$ 100.

Serviço

O evento terá a presença do secretário de Economia, Itamar Feitosa, e será transmitido ao vivo pelo canal da Secretaria de Economia no YouTube.

1º sorteio do Nota Legal de 2022

Data: terça-feira (28)

Horário: 15h

Local: Salão Nobre do Palácio do Buriti