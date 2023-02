No Parque da Cidade, começa 21º Encontro Nacional de Folia de Reis

Com recursos do FAC, o evento terá a participação de 20 grupos de foliões vindos de todas as regiões do país

Começa nesta quinta-feira (9) e vai até domingo (12), no Pavilhão do Parque da Cidade, o 21º Encontro Nacional de Folia de Reis do Distrito Federal – evento que conta com R$ 800 mil do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A entrada é gratuita.

A festa, uma das mais importantes representações da cultura brasileira, terá apresentações sempre às 19h, com a participação de cerca de 600 foliões, divididos em 20 grupos que representam todas as regiões do Brasil. A Folia de Reis é celebrada na religião católica para comemorar a visita dos três reis magos (Gaspar, Melchior e Baltazar) ao menino Jesus.

Em Portugal, onde tem origem, a Folia de Reis era chamada “Festa Barulhenta”

O Encontro Nacional de Folias de Reis é comemorado no DF desde 2000, tendo sido suspenso apenas durante os dois anos de pandemia. Além das atrações artísticas, haverá outras atividades para estreitar a interação entre os participantes. “No sábado, faremos um seminário intitulado Panorama da Folia no Brasil e elaboraremos um documento sobre esta representação cultural, que será entregue ao Ministério da Cultura”, conta o organizador do evento, Valmir Batista.

No interior do país, onde a Folia de Reis é tradição, os foliões costumam entrar na casa das pessoas para celebrar e fazer orações. Os moradores os recebem com alegria e mesa farta de comida. Para repetir a tradição, durante o fim de semana, serão servidas 5.200 refeições aos participantes.

A festa é originária de Portugal, onde se chamava “Festa Barulhenta”. No Brasil, o barulho ganhou o nome de folia e se espalhou pelas cinco regiões, em cada uma delas absorvendo traços da cultura local. No Nordeste, os destaques são o Bumba Meu Boi e Festa de Reisado, por exemplo, expoentes da cultura da região. No Centro-Sul, ela se torna a catira, tendo a viola caipira como principal instrumento.

Com informações da Agência Brasília