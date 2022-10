Nesta terça-feira (25) Sejus celebra o Dia Distrital de Combate à Intolerância Religiosa

Secretaria de Justiça e Cidadania realizará diálogos por meio do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa (CDDR)

Nesta terça-feira (25) é celebrado o Dia Distrital de Combate à Intolerância Religiosa, instituído pela Lei Distrital nº 5.690/2016. Para marcar a data, a Sejus promoverá seu “5º Diálogo com o CDDR”, reunião que ocorrerá na sede do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (CONIC), SCS, Qd 1, Edifício Ceará, 7º andar.

O Governo do Distrito Federal tem atuado em diversas searas, no sentido de garantir o direito à liberdade de crenças e convicções, onde são destacados os normativos relativos à regularização de templos, o estabelecimento da moeda social para contemplar a regulação de templos, a instituição da Delegacia Especializada em Crimes de Intolerância Religiosa (DECRIN), que trabalha no cumprimento das bases da política distrital da diversidade religiosa.

Nesta reunião os membros da sociedade civil, selecionados no chamamento público realizado este ano, poderão se apresentar e dialogar sobre as atribuições do comitê e a importância da continuidade do trabalho.

“Esta será a terceira turma do colegiado, que que tem mandato até o ano de 2024. O colegiado distrital é responsável por recomendar, propor, ações e políticas, relativas à diversidade religiosa, combate à intolerância religiosa e defesa da laicidade”, explica o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

Contexto histórico da data

O episódio de intolerância religiosa extrema, ocorrido no Distrito Federal foi no ano de 2004, quando a catedral Rainha da Paz, templo católico romano, em momento de celebração religiosa, uma missa, em louvor a figura da Nossa Senhora, teve uma pessoa que portava, vestia, camiseta com os dizeres “Exército de Jesus”, adentrando ao recinto, indo ao altar pegando a imagem e jogando-a no chão ficando a mesma despedaçada.

Encontro CDDR

O encontro terá participações de organismos parceiros do CDDR, e autoridades da SEJUS, em especial da Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial (SUNDHIR/SEJUS) além dos membros e ex-integrantes do colegiado e lideranças religiosas. Haverá a transmissão da reunião através de canal de organismos parceiro: Facebook URI Brasil

Foto: Divulgação

Serviço:

5º Diálogo com o Comitê Distrital da Diversidade Religiosa (CDDR)

Data : 26/10/22

Local: sede do CONIC – Brasília, SCS, Qd 1, Edifício Ceará, 7º andar.