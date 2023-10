Neoenergia troca refrigeradores antigos de moradores de Brazlândia

A iniciativa também substitui lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos LED, 40% mais eficientes

No próximo sábado (7), o projeto Energia com Cidadania estará em Brazlândia para trocar 120 refrigeradores antigos por modelos eficientes, visando proporcionar economia na conta de luz dos moradores da região. Essa é mais uma ação da Neoenergia Brasília nas comunidades de baixo poder aquisitivo do Distrito Federal na busca por diminuir o desperdício de energia elétrica e adequar o valor das contas de energia à capacidade de pagamento de consumidores cadastrados em programas sociais.

“Para se cadastrar e ter o direito a substituição do refrigerador, o cliente precisa ser cadastrado na classe residencial ou rural-residencial da Neoenergia; ser beneficiário da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e residir nas regiões atendidas pelo projeto, possuir geladeira que atenda aos critérios para substituição, não ter trocado geladeira em projetos anteriores da Neoenergia; estar adimplente com a distribuidora “explica Ana Mascarenhas, superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia. “O foco do Energia com Cidadania é trocar os refrigeradores de maior consumo de energia elétrica e com mais de 10 anos de uso, objetivando reduzir os valores das faturas de energia”, completa.

Foi instalado um ponto fixo localizado na Administração Regional de Brazlândia onde os clientes que preenchiam os requisitos realizaram um pré-cadastro e agendaram a visita residencial que avaliará as condições do refrigerador.

Na última terça-feira (03/10), a ação aconteceu em Ceilândia, com a troca de 100 refrigeradores antigos. No total, a concessionária já trocou mais de quatro mil geladeiras em todo o Distrito Federal. Depois de atuar em Brazlândia, haverá eventos em São Sebastião, Fercal, Varjão, Samambaia, Paranoá, Itapoã, Santa Maria e Sobradinho.

Eficiência Energética

A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Neoenergia Brasília, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As ações são viabilizadas em parceria com as regiões administrativas e entidades locais, e são voltadas aos clientes residenciais baixa renda.