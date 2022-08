Neoenergia conclui construção de nova linha de distribuição de energia

A obra deve beneficiar mais de 70 mil pessoas nas regiões de Planaltina, Vale do Amanhecer, PAD/DF e São José

A empresa Neoenergia Brasília concluiu a construção de uma nova linha de distribuição de energia, com 13 metros de extensão, que interliga as subestações do Itapoã e de Sobradinho.

Segundo a empresa, a nova linha deve beneficiar diretamente mais de 70 mil pessoas que vivem em Planaltina, Vale do Amanhecer e em São José.

A nova linha de distribuição em 138KV faz parte do trabalho de ampliação e modernização da rede elétrica da distribuidora em todo DF, com o objetivo de reforçar a segurança da população contra uma eventual sobrecarga da rede e a confiabilidade do sistema elétrico da capital federal, além de beneficiar uma região rica em produção rural. A nova linha de distribuição de energia também beneficia diretamente a região central, desafogando a Subestação Brasília Norte, que fica concentrada em atender a região norte do plano piloto.

Para a superintendente de Expansão da Alta Tensão, Anapaula Nobre, “é fundamental o trabalho de expansão das linhas de distribuição da capital, interligando as subestações de potência e reforçando o compromisso da concessionária com a população na prestação de bons serviços”.

Segurança

A implantação da nova linha de distribuição reforça o fornecimento de energia na região leste da capital e prioriza a segurança da população. A rede, que utiliza estruturas, cabos e equipamentos novos, assumirá as cargas de uma rede antiga, reduzindo o esforço elétrico, evitando sobrecargas e rompimento de cabos.