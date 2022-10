Neoenergia Brasília realiza mutirão do “Energia Cidadã” em Santa Maria

A Neoenergia Brasília realiza no Setor Habitacional Porto Rico, em Santa Maria, o segundo mutirão do programa Energia Cidadã

Neste sábado, 22, a Neoenergia Brasília realiza no Setor Habitacional Porto Rico, em Santa Maria, o segundo mutirão do programa Energia Cidadã. Uma iniciativa que busca oferecer segurança e sustentabilidade nas comunidades onde o fornecimento de energia está sendo regularizado.

A distribuidora também está levando uma série de ações complementares que buscam estimular o desenvolvimento econômico, social e ambiental da população.

O trabalho em Porto Rico começou, no início do mês de setembro, com as obras de expansão das redes na região. A concessionária realizou as primeiras ligações regulares de energia elétrica para as famílias do local. Serão mais de 240 famílias beneficiadas com o fornecimento de energia regular, com qualidade, confiabilidade e segurança, saindo definitivamente da clandestinidade.

O mutirão da Energia Cidadã traz ainda inúmeros outros benefícios. Os moradores de Santa Maria terão à sua disposição uma unidade móvel da Neoenergia Brasília no local. O evento vai oferecer todos os serviços técnicos e comerciais da distribuidora, como parcelamento de débitos, solicitação de danos elétricos, cadastramento na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), troca de titularidade, ligação nova, entre outros.

O espaço contará ainda com uma tenda onde a população poderá participar de alguns programas de Eficiência Energética voltados para as comunidades carentes, como a troca de lâmpadas convencionais por modelos LED, além de orientar a população sobre como utilizar racionalmente os equipamentos elétricos e, assim, economizar energia.

A ação faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e está voltada aos clientes residenciais, que podem trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, 40% mais econômicas.

Para receber o kit de lâmpadas novas, os moradores residenciais ou rurais-residenciais devem residir na comunidade ou estarem cadastrados na TSEE — que concede até 65% de desconto na conta de energia. Para ter direito ao benefício, os clientes precisam atender aos critérios estabelecidos pela Aneel —, não possuir débitos com a concessionária, levar à conta de energia junto com a documentação de identificação do titular e até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes usadas (potência igual ou superior a 15W).

Em outro espaço, profissionais da Neoenergia Brasília estarão à disposição da população com orientações gerais e de segurança. A distribuidora, em parceria com o Conselho de Consumidores, vai oferecer também palestras com temas relacionados à segurança, à Tarifa Social de Energia Elétrica e à Escola de Eletricistas.

O evento investe também em arte e cultura, com atrações locais da região. Vilani Cambraia fará uma apresentação especial de dança para o público. A artista, que é cadeirante e tem uma carreira voltada para a dança e palestras motivacionais, terá a oportunidade de se apresentar pela primeira vez em Santa Maria.

A criançada também vai poder aproveitar o mutirão da Energia Cidadã. A concessionária montará uma área com cama elástica, algodão-doce e pipoca.

Direitos e deveres

Com a regularização do fornecimento de energia, os moradores têm direito a todos esses benefícios, mas também têm deveres junto à distribuidora. Isso sem falar no fato de que, agora, eles têm um comprovante de residência. Após anos de utilização da energia elétrica irregularmente, os consumidores agora terão, entre outros, o dever de manter suas contas de energia, e demais obrigações para com a distribuidora, em dia.

Perigo

A utilização de gambiarras para garantir o fornecimento de energia elétrica é ilegal e extremamente perigoso. Esses tipos de intervenções na rede de distribuição, sem os devidos cuidados com o uso dos equipamentos de segurança, sem atender as normas do setor elétrico e sem a utilização de profissionais capacitados, podem ocasionar acidentes e incêndios, além de sobrecarga.

A distribuidora tem atuado diariamente no combate ao furto de energia elétrica. No primeiro ano de atuação em Brasília, a concessionária recuperou mais de 205,20 Gigawatt-hora (GWh) – suficiente para abastecer todos os clientes residenciais (aproximadamente 950 mil) do Distrito Federal durante um mês inteiro – em ações diárias em todo o Distrito Federal, impactando positivamente também, na segurança da população e na qualidade do fornecimento.