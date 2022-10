Motorista bêbado atropela adolescente de 14 anos, foge e é perseguido

Na tarde desta quarta-feira, 19, uma adolescente de 14 anos foi atropelada por um motorista embriagado, na QN 1 do Riacho Fundo 1

Na tarde desta quarta-feira, 19, uma adolescente de 14 anos foi atropelada por um motorista embriagado, na QN 1 do Riacho Fundo 1. O condutor fugiu do local, mas foi preso minutos após cometer o crime.

Segundo testemunhas, o homem colidiu com outro veículo, um Honda Civic cinza, e acabou atingindo a pedestre. A vítima estava próxima ao meio-fio e aguardava para atravessar a via, quando foi atingida pelo Fiat Palio verde.

Após fugir do local do crime, outros motoristas perseguiram o veículo e conseguirem detê-lo a 200 metros do local do acidente.

Segundo informações da polícia, o condutor estava sem documento de identificação e se recusou a fazer o teste de bafômetro. Ele foi conduzido à 27ª DP (Recanto das Emas).

A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e encaminhada ao Instituto Hospital de Base (IHBDF) com edema na cabeça e escoriações nas pernas e braços, sem sinais de fratura. Já a motorista do Honda Civic não teve ferimentos.

A Polícia Militar do DF (PMDF) assumiu a ocorrência no local.