Negreiros será o novo líder de governo na CLDF

O novo líder afirmou que vai continuar o bom entendimento do Buriti com a CLDF “pautado no diálogo e para o bem do povo do DF”

O deputado distrital Robério Negreiros (PSD) será o novo líder do governo de Ibaneis Rocha (MDB) na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Em conversa com o Jornal de Brasília, o novo líder afirmou que vai continuar o bom entendimento do Buriti com a CLDF "pautado no diálogo e para o bem do povo do DF".

Durante as eleições deste ano, o deputado apoiou o governador, mesmo que seu partido tivesse um candidato próprio. O atual líder na CLDF, Hermeto (MDB), deve assumir a presidência da Comissão de Assuntos Fundiários (CAF).