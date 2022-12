Coral do Gari vai se apresentar no Noroeste nesta quinta (15)

Moradores poderão participar da campanha de Natal do SLU e doar brinquedos, que serão entregues a instituições sociais

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) vai receber os brinquedos arrecadados dos moradores do Noroeste para a campanha Natal Solidário do SLU. Para agradecer, o Coral do Gari irá se apresentar cantando músicas natalinas nesta quinta-feira (15), às 18h, na Quadra Comercial 10/11.

O Serviço de Limpeza Urbana tem mais de 30 pontos de coleta de brinquedos espalhados no Distrito Federal e 19 deles estão no Noroeste. Os brinquedos doados serão entregues a instituições sociais da região da Estrutural, onde fica o antigo Lixão da Estrutural.

Além do coral, que conta com a participação de 45 garis, caminhões de coleta do SLU enfeitados com luzes e motivos natalinos vão percorrer as ruas do Noroeste. O personagem Garizito também estará presente para alegrar a criançada.

A campanha vai até esta sexta-feira (16) e os pontos de coleta podem ser conferidos no site do SLU. Quem quiser doar mais de dez brinquedos, poderá ligar nos telefones (61) 99105-2089 ou 3213-0109 e agendar o dia e horário do recolhimento.

Apresentação do Coral do Gari no Noroeste

Data: 15/12 (quinta-feira)

17h – Chegada do Papai Noel e personagens

18h – Coral do Gari

18h30 – Concentração da carreata de Natal na entrada do bairro

18h50 – Subida da carreata para o comércio

19h – Saída da carreata da Pão Dourado

Com informações da Agência Brasília