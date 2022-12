Empresário e ex-senador Gim Argello e esposa lamentam a morte de Jonas Abib

Hoje, o corpo de Jonas Abib será levado em cortejo para o Santuário do Pai das Misericórdias em Cachoeira Paulista, São Paulo

Um dos responsáveis por trazer a Canção Nova à capital federal, o empresário e ex-senador Gim Argello, junto com sua esposa, Cristina Argello, lamentaram o falecimento do amigo e orientador espiritual Jonas Abib. O falecimento do religioso foi confirmado na última terça-feira (13).

Jonas Abib, 85 anos, foi um religioso católico fundador da Canção Nova e que trouxe alegria e difundiu a religiosidade na capital por meio da música.

Ao Jornal de Brasília, Cristina Argello lembrou que o monsenhor sempre dizia que deveríamos levar ao mundo uma Canção Nova cantada por pessoas renovadas no Espírito Santo, e que “ele cumpriu sua missão com louvor”. “Descanse em paz meu padre”.

Segundo informou a Canção Nova, a causa da morte do religioso foi insuficiência respiratória por broncoaspiração e disfagia motora. Abib havia passado um mês internado para também tratar de uma pneumonia.

