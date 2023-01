Não é uma CPI política, garante Celina Leão sobre investigação dos atos

“Acredito na capacidade dos deputados em fazer uma investigação séria para trazer as respostas que a população do DF tanto aguarda”, disse Celina

Elisa Costa, Geovanna Bispo e Mayra Dias

A governadora do Distrito Federal em exercício Celina Leão (PP) participou, na manhã desta quinta-feira (19), de um evento no Riacho Fundo. Durante o encontro, ela comentou sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará os atos antidemocráticos ocorridos no último dia 8 na Câmara Legislativa do DF (CLDF).

“Os atos e ações da Câmara Legislativa são harmônicos, mas é um poder independente que sempre se comunica com o Executivo com muito respeito. Acredito na capacidade dos deputados em fazer uma investigação séria para trazer as respostas que a população do Distrito Federal tanto aguarda. É uma CPI que se tem a possibilidade de chegar aos fatos reais. Não é uma CPI política”, garantiu a governadora.

Ontem (18), deputados distritais leram o requerimento para a abertura da CPI e agora o documento deve seguir para a publicação.

O presidente da CLDF, o deputado distrital Wellington Luiz (MDB), afirmou no requerimento que a CPI é necessária para “apurar os fatos” e “punir de forma rigorosa e exemplar criminosos travestidos de manifestantes”.

No último dia 8, um grupo contrário ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

Segundo Wellington Luiz, todos querem uma apuração exemplar, “para que fatos como esse, que feriram de morte a democracia brasileira, jamais aconteçam aqui no DF ou em qualquer local do nosso país”.

A CPI durará 180 dias, e pode, se necessário, ser prorrogada por mais 90. No entanto, ao invés de ter apenas cinco integrantes como de costume, a comissão será composta por sete parlamentares, um de cada bloco constituído na Casa. A publicação feita, os blocos parlamentares, de acordo com o regimento interno, terão 5 dias para indicar os nomes.