Mais 26 golpistas são liberados com tornozeleira eletrônica

A Ordem dos Advogados do Brasil seccional do Distrito Federal (OAB-DF) divulgou, nesta quinta-feira (19), a lista com mais 26 nomes que participaram dos atos antidemocráticos do último dia 8 que serão liberados.

Segundo a ordem, esses presos serão liberados com tornozeleira eletrônica e estão sendo encaminhados ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (Cime) para sua liberação.

No último dia 8, um grupo de contrários ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto.

Após o ataque, ao menos 1.500 pessoas foram presas na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios ou no acampamento montado pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília.

Veja lista:

C3C15C75-5D21-415A-8063-C1FD6F73DD3E by Jornal de Brasília on Scribd