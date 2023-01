Inscrições abertas para cursos presenciais da Egov

Interessados têm até a próxima terça-feira (24) para se inscrever; aulas serão nos turnos matutino e vespertino

Na Escola de Governo do Distrito Federal (Egov), os cursos programados para fevereiro têm inscrições abertas até a próxima terça-feira (24). São cerca de 250 vagas destinadas a servidores públicos, oportunidades entre as quais se destacam os cursos de liderança no setor público e redação oficial.

Especialista em produtividade, a instrutora Sane Alessandra Marques, que ministrará o curso de liderança, ressalta: “Houve um tempo em que o líder media a produtividade da equipe pelo número de processos executados, porém, com a evolução dos serviços do setor público, é preciso modernizar as práticas de liderança, levando em consideração o quanto o serviço prestado ao cidadão pode ser aperfeiçoado, além da qualidade de vida no trabalho dos que realizam os processos”.

Já o curso de redação oficial instrui sobre as regras para elaborar atos normativos, com o uso do padrão culto de linguagem. As aulas, ministradas pelo instrutor Ivan Gusmão Cavalcante, da Egov, serão no período matutino.

“Em fevereiro, serão quase 30 turmas presenciais e mais de mil servidores concluindo os cursos de educação a distância”, anuncia a diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino. “Estamos trabalhando para capacitar ainda mais servidores em 2023”. Com carga horária diversificada, os cursos terão aulas a partir do dia 30 deste mês.

Os interessados podem fazer as inscrições online, no site da Egov.

Confira, abaixo, outros cursos da Egov que têm inscrições abertas até o dia 24.



→ Elaboração de projeto básico e termo de referência

→ Informática: Excel intermediário

→ Lei Complementar nº 840

→ Relações autênticas, com base na Comunicação Não Violenta (CNV)

→ Retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)

→ Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv) – Módulo I: Projetos, proposta e plano de trabalho e Sistema Eletrônico de Informações (SEI) – Módulo: Usar.

Com informações da Agência Brasília