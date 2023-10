Na semana do feriadão, 475 são autuados por embriaguez ao volante

Houve um aumento de quase 14% em relação à semana anterior, quando foram registradas 417 multas por este motivo

Boa parte da população brasiliense pode curtir essa última semana com o feriado emendado, mas a Polícia Militar não parou, e divulgou hoje o relatório da produtividade semanal do trânsito do período de 9 a 15 de outubro.

Foram 475 autuações por embriaguez ao volante, um aumento de quase 14% em relação à semana anterior, quando foram registradas 417 multas por este motivo. Quatro pessoas foram presas por estarem embriagadas dirigindo.

Já o número de autuações por uso de celular ao volante diminuiu: de 1.264 na semana anterior para 1.156 nesta semana.

Confira os demais números do relatório da PMDF: