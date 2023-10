Mais de 400 motoristas autuados por embriaguez ao volante na última semana

O uso de celular ao volante também é uma constante na vida dos motoristas. Durante essa semana, a PMDF flagrou 1.264 nessa situação

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) divulgou hoje o relatório da produtividade semanal do trânsito, com todas as autuações realizadas da semana de 2 a 8 de outubro. Mais uma vez, um número que chamou a atenção foi o de motoristas flagrados por embriaguez ao volante: 417. O que significa uma média de quase 60 casos por dia.

O uso de celular ao volante também é uma constante na vida dos motoristas. Durante essa semana, a PMDF flagrou 1.264 nessa situação.

Também foram apreendidas quatro armas, além de 67 munições. Confira demais números do relatório semanal:

O número de autuações feitas pelo Detran-DF também vem aumentando. De acordo com o órgão, houve um aumento de 99% no número de infrações de janeiro a setembro deste ano, em comparação com 2022.