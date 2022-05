Na Hora possibilita atendimento sem agendamento

Desde 2019, a Secretaria de Justiça e Cidadania vem reforçando as ações para melhorar a prestação dos serviços do Na Hora

Os órgãos parceiros do Na Hora poderão retomar, a partir desta quarta-feira (11), o atendimento sem a necessidade de agendamento.

Isso porque a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) revogará as medidas adotadas durante a pandemia.

A proposta da pasta é a adoção de um modelo híbrido (sem e com agendamento) para facilitar o acesso dos usuários.

Apesar de ter se intensificado durante a pandemia da Covid-19, o agendamento já era determinado por alguns órgãos que operam nas unidades do Na Hora, como uma estratégia para otimizar o tempo de espera do usuário. Essa prática permite o acesso do cidadão aos serviços presenciais em um ambiente sem filas e contribui para a redução do tempo médio de espera por atendimento, que passou de aproximadamente 19 minutos, em 2019, para cerca de 4 minutos, em 2021.

Outras ações

Desde 2019, a Secretaria de Justiça e Cidadania vem reforçando as ações para melhorar a prestação dos serviços do Na Hora. Destaca-se, por exemplo, a Unidade Móvel Na Hora Mais Perto do Cidadão, que funciona por ordem de chegada e foi lançada em fevereiro deste ano. Neste período, mais de 10 mil pessoas já foram atendidas em diferentes regiões administrativas do Distrito Federal.

Outra medida que visa descentralizar o atendimento ao cidadão é a implementação do projeto Na Hora Cidades. Essa iniciativa tem levado postos de autoatendimento para as administrações regionais, facilitando o acesso das pessoas aos serviços públicos digitais, principalmente a quem não possui acesso à internet ou apresenta dificuldade em executar sozinho suas demandas no formato digital.