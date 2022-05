Campanha ‘Diga Sim!’ coleta doações para distribuir roupas de inverno no DF

Campanha visa coletar doações para a entrega de mais de mil cobertores e kits. Roupas vão aquecer famílias e comunidades durante o inverno

A Legião da Boa Vontade (LBV) deu início à campanha ‘Diga Sim!’, para arrecadar doações que serão utilizadas para a distribuição de cobertores e roupas de frio. Os materiais serão doados às famílias atendidas em suas unidades no Distrito Federal e às comunidades atendidas por organizações parceiras.

A campanha visa mobilizar a população para contribuir com a entidade. Serão distribuídos mais de mil cobertores para aquecer famílias que enfrentarão as baixas temperaturas com a chegada do inverno. Além disso, a instituição distribuirá 500 Kits Aquecer, compostos por um par de luvas de lã, um par de meias de cano longo de lã e um gorro ou cachecol.

As doações da campanha ‘Diga Sim!’ podem ser feitas pelo site da LBV ou via PIX ([email protected]org.br). Saiba mais sobre o trabalho da Instituição acessando o perfil @LBVBrasil no Instagram e no Facebook.