Na Hora do Gama fechará para reforma

A partir do dia 18, os atendimentos de todos os órgãos que integram a unidade serão feitos em unidades temporárias

A partir da próxima segunda-feira (11), o Na Hora do Gama será fechado para reforma no local. Os serviços devem ser finalizados no dia 15.

A partir de 18 de julho, enquanto durar o período da reforma, os atendimentos de todos os órgãos que integram a unidade serão prestados temporariamente no Estádio Bezerrão, no Setor Central do Gama.

Para transferência de endereço, a unidade do Na Hora no Gama estará fechada para atendimento entre os dias 11 e 16 de julho de 2022.

Mais moderno e seguro

Todas as unidades do Na Hora serão completamente reformadas até o fim de 2022. A ideia é tornar o ambiente mais moderno e seguro para os servidores, colaboradores e usuários, com ampla reforma estrutural e modernização de todo o parque tecnológico.

Já foram concluídas as obras das unidades da Rodoviária do Plano Piloto, de Brazlândia, de Sobradinho e de Ceilândia. Ainda está em andamento a reforma da unidade no Riacho Fundo.

Como parte da estratégia de expansão do atendimento, a Sejus iniciou, em junho de 2021, a instalação dos postos de autoatendimento do Na Hora nas administrações regionais, com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços públicos digitais, como agendamento de serviços do Detran, impressão de IPTU, IPVA, certidão negativa, Nota Legal e parcelamento de débitos. Os postos do Na Hora Cidades já estão em funcionamento nas administrações de São Sebastião, Estrutural, Planaltina e Recanto das Emas.

Confira os demais endereços das unidades fixas de atendimento:

– Na Hora Rodoviária: plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto de Brasília;

– Na Hora Taguatinga: Avenida Comercial de Taguatinga, QS 03 lote 11, lojas 4 a 8 – Pistão Sul;

– Na Hora Ceilândia: Shopping Popular de Ceilândia, Piso Superior – QNM 11, Área Especial, Ceilândia Sul;

– Na Hora Sobradinho: Quadra 06, Área Especial 08 de Sobradinho I;

– Na Hora Riacho Fundo: Shopping Riacho Mall, QN 07, AE- 01 – Riacho Fundo I;

– Na Hora Brazlândia: Área 04, lote 03, Setor Tradicional de Brazlândia;

– Na Hora Perícia Médica Federal: Setor Comercial Sul, Quadra 4, Ed. Luiz Carlos Botelho – Asa Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília