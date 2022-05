Na Hora de Ceilândia é devolvido à população ampliado e com mais serviços

Criado em 2001 para facilitar a vida do cidadão, o Na Hora é um espaço que oferece serviços de regularização de débitos

As unidades do Na Hora estão sendo reformadas para oferecer melhores instalações aos usuários e funcionários. Nesta terça-feira (24), o governador Ibaneis Rocha esteve em Ceilândia para entregar a unidade da cidade completamente reformada, localizada no Shopping Popular (QNM 11, lote 03).

O espaço ganhou novos móveis e equipamentos e passou a contar com 16 serviços à disposição da população. Antes eram 14 serviços, aos quais foram acrescidos os da Receita Federal e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

“O Na Hora de Ceilândia ficou lindíssimo, são 1,6 mil m², com 16 serviços à disposição da população. O pessoal está trabalhando feliz, num ambiente adequado, com belíssimas instalações, e num local significativo que é o Shopping Popular, do qual também iremos recuperar as áreas adjacentes”, afirma o governador Ibaneis Rocha.

Além da unidade de Ceilândia, na atual gestão foram entregues, totalmente reformados, os espaços da Rodoviária do Plano Piloto, Sobradinho e Brazlândia. Com as reformas e a manutenção do parque tecnológico, o tempo médio de espera para o atendimento ao público, que chegava a 27 minutos até 2018, passou para 4 minutos e 27 segundos no ano passado.

E, enquanto o tempo de espera caiu, o número de serviços aumentou. De 2019 a 2021, as unidades ampliaram a oferta de comodidades à população e passaram de 29 para 90 diferentes serviços disponíveis. Um aumento de mais de 200%.

“Já reformamos quatro unidades e queremos entregar as oito reformadas até o fim do ano. A reforma é geral, do piso ao teto, das fiações elétricas aos banheiros. Tudo isso para facilitar o atendimento ao cidadão e melhorar a qualidade do servidor” ressalta o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

“Contamos com 16 órgãos aqui, incluindo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para trazer o setor produtivo ao Na Hora e ajudar micros e pequenos empresários”, acrescenta Santana.

A unidade, que em 2021 prestou mais de 226 mil atendimentos, conta ainda com terminais de autoatendimento, que facilitam o acesso do cidadão aos serviços públicos digitais e ao agendamento para atendimento presencial nas unidades do Na Hora.

Atualmente, o DF conta com unidades fixas do Na Hora na Rodoviária do Plano Piloto e em Sobradinho, Taguatinga, Brazlândia, Ceilândia, Gama e Riacho Fundo, além do posto de perícias médicas na Asa Sul. Apenas em 2021, as oito unidades registraram 1 milhão de atendimentos.

Criado em 2001 para facilitar a vida do cidadão, o Na Hora é um espaço que oferece serviços de regularização de débitos, emissão de documentos, ligação de água, emissão de Habite-se e solicitações ao Detran-DF, entre outros.

*Com informações da Agência Brasília