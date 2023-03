Mutirão de limpeza retira 30 toneladas de lixo do Riacho Fundo II

Para garantir mais agilidade, profissionais trabalharam na eliminação dos pontos de descarte irregular e na limpeza de áreas públicas

Visando atender as demandas da população relacionadas à limpeza dos espaços públicos do Caub II, uma força-tarefa foi montada, nesta quarta-feira (1), pela equipe da Administração Regional do Riacho Fundo II, para limpeza e recolhimento de entulhos e volumosos inservíveis na região.

A ação resultou na retirada de aproximadamente 30 toneladas de lixo, entulhos e inservíveis, o correspondente a quatro caminhões caçamba. Para garantir mais agilidade nos serviços, oito profissionais trabalharam na eliminação dos pontos de descarte irregular e na limpeza de áreas públicas da região. As ações foram executadas de forma manual e mecânica, contemplando todo o Caub II.

Segundo a administradora da cidade, Ana Maria da Silva, equipes da administração, com apoio do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), vêm atuando em toda cidade, para dar conta das demandas. Desde o início de ano, já foram removidas cerca de 400 toneladas de resíduos.

“O principal objetivo é a eliminação do lixo que possa acumular água e servir como criadouro de mosquito transmissor da dengue e para proliferação de outros insetos. Além de manter a cidade limpa e organizada”, ressalta a administradora.

“É importante que todos contribuam, cuidando e não descartando lixos em áreas públicas, pois, juntos, conseguiremos manter nossa cidade limpa e cada vez mais bonita”, complementa Ana Maria.

