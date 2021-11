MUNDO BITA: “Dentro do Mundo Lá Fora”

O Show do Bita se apresenta neste domingo, dia 07, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Para a criançada! A trupe do Mundo Bita estará em Brasília neste domingo, dia 07 de novembro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O espetáculo “Dentro do Mundo Lá Fora” promete músicas, cores, aprendizados e alegria e diversão para toda a família, a partir das 15h30. Os ingressos podem ser adquiridos através do site ou aplicativo Sympla www.sympla.com.br .

Intitulada “Dentro do Mundo Lá Fora”, a atração vai reforçar uma mensagem que é essência do fenômeno infantil: o incentivo às brincadeiras ao ar livre, estar em contato com outras crianças e viver momentos de alegria, carinho e diversão.

Flora, que já conquistou o coração da criançada nos outros shows e tem participação

constante nos clipes do Mundo Bita, segue como a cantora nesta nova temporada. Ela

é uma das protagonistas ao lado de Dan, Lila, Tito e, claro, o Bita. Diversos outros

personagens terão participação no show conforme as músicas, a exemplo da Baratinha

em “Insetos”, a Vaquinha em “Fazendinha” e o Palhaço em “Palhaçada”.

“Dentro do Mundo Lá Fora” terá um repertório maior do que o show anterior, com

quatro músicas a mais – serão 19 canções contemplando todos os álbuns da animação.

A seleção contou com a interação do público por meio das redes sociais, que escolheu

as principais que não poderiam faltar no espetáculo.

Os ingressos custam a partir de R$ 80,00 por pessoa, com cadeiras numeradas e distanciamento entre elas. O local é 100% coberto e respeita todos os protocolos de segurança exigidos pelas autoridades sanitárias. O uso de máscara é obrigatório.

O Show do Bita – “Dentro do Mundo Lá Fora”

Domingo, 07 de novembro, às 15h30

Sala Planalto – Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Classificação: livre

Ingressos a partir de R$ 80,00

https://bileto.sympla.com.br/event/69826/d/114253?utm_source=pwa-symplabileto-production&utm_medium=webapp_share&utm_campaign=webapp_share_event_69826

Mais informações: @vibrarbsb