Mulheres terão capacitação na maior feira regional de beleza

Secretaria da Mulher levará pessoas em situação de vulnerabilidade social para participar da Hair Brasília And Beauty, que acontece no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

A Secretaria da Mulher (SMDF) levará 300 mulheres em situação de vulnerabilidade social para a 13ª edição do Hair Brasília And Beauty, a maior feira de beleza do Centro-Oeste, que acontece entre os dias 16 e 18 de julho no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade.

A ideia é oferecer a essas mulheres acesso a novidades e atrações variadas voltadas para profissionais, consumidores e entusiastas da beleza. Deste total, 100 serão contempladas com um curso presencial profissionalizante oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Outras 50 mulheres que já atuam profissionalmente na área foram selecionadas para participar de um curso de técnicas de maquiagem e aperfeiçoamento em nail art (decoração de unhas).

A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, esteve presente na abertura do evento e destacou a importância de fomentar o crescimento profissional das mulheres. “A feira oferece suporte e inspiração para que as mulheres avancem em suas carreiras, superando obstáculos e conquistando seu espaço no mercado”, disse.

No pavilhão principal da feira, um espaço exclusivo foi reservado para servir como ponto de encontro e interação para mulheres que trabalham no setor, permitindo a troca de experiências, networking e acesso a informações relevantes para o desenvolvimento profissional, bem como sobre os programas e projetos desenvolvidos pela SMDF. O evento tem mais de 900 marcas participantes e uma estrutura de 36 mil m².

Aline Alves, designer de unhas e uma das mulheres escolhidas para participar do evento, considera a oportunidade de comparecer à feira como um aspecto diferenciado para sua profissão. “Nós, mulheres, lutamos arduamente para conquistar nosso espaço no mercado e ter a chance de vivenciar tantas novidades de perto é algo transformador. Trabalhar na indústria da beleza exige uma atualização constante, e não há lugar melhor do que a Hair Brasília para isso”, afirmou.

Serviço

Hair Brasília and Beauty 2023

Data: 16, 17 e 18 de julho, das 12h às 21h

Local: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

Pessoas com deficiência têm acesso gratuito ao evento.

Com informações da Agência Brasília