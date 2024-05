Mulheres do volante: mães que cuidam dos filhos de outras mães

O Dia das Mães, celebrado neste domingo (12), é uma ocasião especial para honrar e reconhecer o papel fundamental que elas desempenham na vida de todos. Aproveitando a data, a Secretaria de Educação presta homenagem às suas colaboradoras mães e, este ano, destaca um grupo especial de mulheres que desafiam estereótipos e demonstram incrível força e determinação: as motoristas e monitoras de transporte escolar.

Em um passado não muito distante, o volante de um ônibus escolar era considerado território exclusivo dos homens. No entanto, à medida que os tempos mudam, também mudam as percepções sobre quem pode assumir esses papéis. Atualmente, mulheres destemidas e habilidosas ocupam essas posições, desafiando expectativas e inspirando outros com seu exemplo.

Uma dessas mulheres é a Rosana Rodrigues, mãe e monitora de transporte escolar. “Temos uma responsabilidade muito grande com os pais por levarmos os filhos deles. Mas, sinto como se fossem meus filhos também”, compartilha.

Para muitas mães cujos filhos dependem do transporte escolar, a presença de mulheres como Rosana traz um sentimento de segurança. “Eu fico muito tranquila em saber que meu filho está sendo cuidado por mulheres que também são mães e possuem um instinto de acolhimento, de cuidado com ele”, diz Vanusa de Oliveira, mãe de Pedro de Oliveira, um dos alunos usuários do transporte escolar.

Além de garantir a segurança dos alunos, as mulheres que trabalham como motoristas e monitoras de transporte escolar desempenham um papel importante como modelos de empoderamento feminino. Elas desafiam as normas de gênero e mostram às futuras gerações que não existem limites para o que uma mulher pode alcançar.

“Ser uma motorista de ônibus escolar me dá um senso de realização todos os dias. É uma realização de um sonho, nunca imaginei que conseguiria chegar até aqui. A gente se sente importante para nós mesmas”, diz Regilane Souza, mãe e motorista há cinco anos. “É uma sensação incrível saber que estou fazendo a diferença na vida dessas crianças e que estou quebrando barreiras ao mesmo tempo.”

Neste Dia das Mães, é importante celebrar e honrar não apenas as mães que desempenham papéis tradicionais, mas também aquelas que estão na linha de frente, dirigindo ônibus escolares, cuidando das crianças e inspirando outras mulheres com sua força e determinação. Elas são verdadeiras heroínas e suas contribuições merecem todo o reconhecimento e gratidão.

As informações são da Agência Brasília