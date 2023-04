CLDF aprova reajuste de salário de 25% para executivo local

Como justificativa apresentada pelo governo para o reajuste salarial, os valores estavam congelados desde 2012

Na tarde de ontem (11), a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou o PL nº 270/2023, de autoria da Mesa Diretora, que reajusta os salários do governador, da vice-governadora, do secretário de Estado e também do administrador regional. O reajuste foi aprovado em primeiro e segundo turnos com 18 votos favoráveis.

Para todos os cargos, o reajuste foi de 25%. Com isso, o salário de Ibaneis Rocha, que era de R$ 23.449,55, passa a ser de R$ 29.311,94. Celina Leão, que recebia 20.743,83, receberá 25.929,79.

Em uma entrevista feita em dezembro de 2019, Ibaneis chegou a citar que os secretários de governo do DF recebiam a ‘mísera quantia de R$ 14 mil’, se referindo ao salário líquido dos ocupantes do cargo, que recebiam no total R$ 18.038,12, e agora, vão receber 22.547,65.

Já os administradores regionais, que antes recebiam 14.430, passarão a receber R$ 18.038, 11 mensais. Como justificativa apresentada pelo governo para o reajuste, os valores estavam congelados desde 2012.

Na sessão, ainda foi aprovado o reajuste salarial para os servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). Os servidores das duas instituições receberão o reajuste em duas parcelas de 4,8809%, sendo a primeira paga retroativamente ao dia 1 de abril de 2023 e a segunda em 1º de setembro de 2023.