Homem é morto ao tentar assaltar um policial militar

A dupla, que estava em posse de um facão, tentou roubar a bicicleta do policial, que reagiu, sacou uma arma e atirou contra os suspeitos

Na madrugada desta quarta-feira (16), na passarela do Setor de Mansões de Samambaia Sul, dois jovens tentaram assaltar um policial militar que voltava para casa de bicicleta após o término das atividades de instrução do Curso de Operações de Choque Montado, no Regimento de Polícia Montada (RPMon).

A dupla, que estava em posse de um facão, tentou roubar a bicicleta do policial, que reagiu, sacou uma arma e atirou contra os suspeitos. Eles saíram correndo, e um carro da PMDF que passava pela via foi acionado para atender a ocorrência. Perto do local, a equipe constatou que um dos envolvidos, um adolescente de 17 anos, morreu após ser atingido por um tiro.

O outro suspeito, irmão do adolescente, tem 19 anos e foi detido, Ambos tinham histórico criminal. O caso está sendo investigado pela 32ª Delegacia de Polícia, e por envolver menor de idade, está sob sigilo imposto por lei.