Mulher morre após cair do 2° andar em Ceilândia

A vítima acabou sofrendo múltiplas fraturas, e, infelizmente, o médico do resgate aéreo dos Bombeiros constatou o óbito no local

Na manhã desta terça-feira (23), na Quadra 105, Conjunto P1, próximo ao Restaurante Comunitário do Sol Nascente, em Ceilândia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência às 09h24, mobilizando quatro viaturas e uma aeronave de resgate.

Ao chegar ao local, a equipe de socorro do CBMDF seguiu o protocolo de atendimento de trauma em apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que já prestava os primeiros socorros à vítima, uma mulher de 57 anos, encontrada ao solo.

Segundo relatos de outros prestadores de serviço no momento do incidente, a senhora estava trabalhando em plano elevado quando, de forma abrupta, sofreu um mal súbito e desfaleceu. Como resultado, ela caiu do segundo andar da edificação.